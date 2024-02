Dà fuoco all’auto del vicino, l’indagato: “Perdonatemi, sono sotto stress perché ho perso il lavoro”

SURBO - Ha chiesto scusa e invocato il perdono, Marco Zecca, il 32enne di Surbo finito ai domiciliari per aver dato alle fiamme, la sera del 5 febbraio, l’auto di un 55enne, nei riguardi del quale avrebbe covato rancore per futili questioni di vicinato.

Ma stando alla versione resa ieri dall’indagato, durante l’interrogatorio di convalida che si è svolto alla presenza dell’avvocato difensore Diego De Cillis, all’origine del gesto ci sarebbe stata una condizione generale di disagio e di forte stress legata alla recente perdita del lavoro.

Al termine del confronto, il giudice del tribunale di Lecce Angelo Zizzari gli ha restituito la libertà, considerato che per il reato di cui si è reso responsabile (ossia di aver danneggiato la vettura, una vecchia Fiat Panda, dandole fuoco) non sono consentite misure cautelari coercitive.

A individuare l’uomo, oltretutto lo stesso che aveva allertato i soccorsi (non è dato sapere se nel tentativo di allontanare da sé ogni sospetto, o piuttosto perché si era immediatamente ravveduto del grave gesto), erano stati i carabinieri attraverso la visione dei filmati ripresi dalle telecamere della zona (come riferito in un precedente articolo), in piazzetta Ruffilli, nei pressi di via D’Aurio, a Surbo.

Durante le perquisizioni, i militari avevano trovato una bottiglia con del materiale infiammabile e due accendini.

