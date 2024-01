Follia nel palazzo Baronale: bomba carta danneggia l’antico pozzo

COLLEPASSO – La notte di Capodanno diventa spesso un teatro di follia, con troppi episodi che dimostrano l’incapacità di chi non sa limitarsi a festeggiare senza dover degenerare. Basta leggere le cronache di oggi per rendersi conto di come quello che dovrebbe essere un momento di gioia si trasformi in un vero e proprio bollettino di guerra.

E in questo scenario non sono mancate azioni di vero e proprio vandalismo contro cose o persone: il più eclatante arriva da Collepasso, dove alcuni ignoti balordi hanno pensato di piazzare una bomba-carta sull’antico pozzo che sorge nel castello Baronale sbriciolandone il bordo.

A denunciare l’accaduto è la prima cittadina, Laura Manta, che non nasconde sul proprio profilo l’amarezza per l’episodio definito come “grave” perché “ferisce la sensibilità di tutti i collepassesi”: “Inutile ribadire – scrive - quanti sforzi, impegno, dedizione e soldi pubblici siano stati investiti per riqualificare il nostro palazzo Baronale e certo non ci aspettavamo questa amara sorpresa”.

Il pozzo, come ricorda la sindaca, rappresenta uno dei più amati simboli del paese: “Ricordo a tutti che l'area esterna del Palazzo Baronale è sorvegliata h24 da un sistema di videosorveglianza per cui sarà mia cura domani mattina sporgere denuncia presso la stazione dei carabinieri i quali, sulla base delle relative immagini registrate, provvederanno ad effettuare le dovute indagini”.

Sarebbero tre, infatti, le videocamere presenti nell’area di cui una proprio in direzione del pozzo oggetto dell’atto vandalico: “Ovviamente i responsabili – ribadisce la sindaca - saranno chiamati a rispondere dei danni cagionati”.

Non si tratta del primo episodio eclatante del periodo: nei giorni scorsi aveva fatto molto discutere quanto accaduto a Cavallino, dove alcuni soggetti avevano lanciato petardi contro persone e contro il presepe collocato in piazza Castromediano.