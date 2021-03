Lancia pietre contro il discount e infrange quattro vetrine: denunciato

Un 43enne domiciliato in una comunità di recupero salentina è stato fermato nella serata di venerdì, a Lecce, dagli agenti di polizia della sezione volanti

LECCE – Danneggia tre vetrine e poi ne manda in frantumi un quarta, lanciando pietre contro il discount. N.S., un 53enne nato a Valdobbiadene, in provincia di Treviso, è stato fermato dagli agenti di polizia della sezione volanti di Lecce nella serata di ieri.

L’uomo è stato notato poco dopo le 21 da alcuni addetti alle pulizie che si trovavano ancora all’interno dei locali che ospitano il supermercato "Md" di via Ada Cudazzo, i quali si sono rivolti alla sala operativa del 113. Giunti sul posto, i poliziotti hanno fermato l’uomo, risultato ospite di una comunità terapeutica di Torre dell’Orso.

Una volta identificato, è stato denunciato in stato di libertà per il danneggiamento dell’attività e poi riaccompagnato presso la struttura sul litorale adriatico in cui è domiciliato, dove è stato affidato ai responsabili.