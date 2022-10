“Minacce di morte e di organizzazioni di protesta nel carcere”: le denunce dell’Osapp

LECCE - Il segretario regionale dei Osapp Puglia, Ruggiero Damato, denuncia una serie di eventi critici presso il carcere leccese nella giornata di oggi e invoca misure dal Governo. Il referente sindacale fa riferimento, per cominciare, a un detenuto che per futili motivi avrebbe minacciato di morte gli agenti. Una volta rientrato in cella avrebbe anche minacciato di togliersi la vita se non fosse stato rimandato a lavorare.

Insulti e parole offensive a un poliziotto anche in un secondo momento, in una situazione dipinta come “non più accettabile”. Sempre nel reparto, al momento del rientro dai cortili passeggi, verso le 15 come da regolamento interno, tutti i detenuti si sarebbero rifiutati di tornare nelle rispettive sezioni di appartenenza. Una circostanza che ha costretto il personale di polizia smontante a doversi trattenere oltre l'orario di lavoro per affrontare un eventuale evento critico.

“Decisione che ha fatto desistere gli organizzatori della protesta dal metterla in atto, ma non escludiamo che possano verificarsi altre dimostrazioni di protesta dei reclusi nei prossimi giorni, per ottenere privilegi sotto l’aspetto delle telefonate, video chiamate e colloqui “, scrive in una nota il sindacato.

“Altro evento critico è avvenuto presso il reparto isolamento dell’R2, dove sono ospitati i detenuti a regime di sorveglianza che hanno messo a rischio l’ordine e la sicurezza dell’istituto”, prosegue Damato. “Un detenuto di origine albanese, il quale si sarebbe rifiutato di rientrare nella stanza di pernottamento, pronunciando parole oltraggiose oltre ai presenti anche alla dirigenza dell’Istituto, pare abbia aggredito i poliziotti accorsi. Ad aver avuto la peggio un ispettore al quale è stata procurata una ferita alla fronte con conseguente sutura e relativa prognosi di 8 giorni, salvo complicazioni”.

“Solidarietà e plauso a tutta la polizia penitenziaria tra espletamento di turni massacranti, mancanza di interventi legislativi e dipartimentali e un senso di vero e proprio abbandono”, conclude il sindacalista, augurandosi che si punti a disciplinare al più presto “una terra di nessuno”.