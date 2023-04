Minaccia donna con cavatappi, aggredisce una pattuglia e colpisce un agente: denunciato

LECCE – Inveisce contro una donna, la minaccia con un cavatappi e aggredisce il personale di polizia locale intervenuti: non pago sferra un pugno a un agente che ha cercato di bloccarne la fuga. È stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, detenzione di oggetti atti ad offendere e violazione del divieto di ingresso a Lecce, nonché sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, un giovane, originario del Senegal, residente a Leverano, resosi protagonista dell’episodio, avvenuto giovedì scorso, nel capoluogo salentino, in viale Oronzo Quarta.

Tutto è avvenuto nel corso di un intervento degli agenti di polizia locale, iniziato intorno alle 19, quando una pattuglia, di passaggio nella zona della stazione ferroviaria, ha notato il soggetto inveire contro una donna, brandendo un oggetto contundente, rivelatosi poi un cavatappi.

Alla vista degli agenti, il soggetto ha cercato di nascondere il cavatappi, ma la donna, spaventata, ha richiamato l’attenzione del personale di polizia locale, confermando le minacce subite in seguito alla richiesta di denaro, dopo aver parcheggiato la sua auto nelle vicinanze.

Pertanto, gli agenti, acquisite le generalità dei presenti, hanno perquisito l’uomo, rinvenendo, nella tasca destra del giubbotto, il cavatappi senza protezione esterna di circa 15 cm e, nella tasca sinistra del pantalone, cinque involucri in plastica, contenenti in totale 6,93 grammi di marijuana, successivamente sottoposti a sequestro.

A quel punto l’uomo, circondato da un capannello di uomini sopraggiunti in sua difesa, si è scagliato contro gli agenti e, nel tentativo di allontanarsi, ormai evidentemente in preda ad un crescente stato di agitazione per abuso di alcol, ha innescato con loro una colluttazione, strattonandoli e sferrando un pugno in pieno volto dell’agente che stava cercando di impedirgli la fuga.

Nonostante ciò, grazie ad una seconda pattuglia giunta prontamente sul posto, l’uomo è stato immobilizzato, ammanettato e condotto presso il comando di Viale Rossini per accertamenti. Al termini delle procedure di rito, sentito il pm di turno, l’uomo, risultato con precedenti penali per rapina e violazione di due decreti di divieto di ingresso nella città di Lecce, due cosiddetti Daspo emessi dalla Questura di Lecce, è stato denunciato.