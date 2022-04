Detenuto appicca fuoco per protesta: pronto intervento degli agenti

LECCE - Fasi di tensione nella sezione infermeria del carcere di Lecce, secondo quanto riferisce il segretario regionale del sindacato Osapp, Ruggiero D'Amato.

La scorsa notte un detenuto ha appiccato fuoco alla propria stanza come segno di protesta per non essere stato trasferito in un carcere di suo gradimento. L'intervento degli agenti di polizia penitenziaria, idranti alla mano, è servito a impedire che le fiamme si propagassero nel reparto, ma non solo: i poliziotti hanno quindi sottratto l'autore del gesto alla reazione degli altri ristretti.

D'Amato ha voluto elogiare la gestione della delicata situazione da parte dell'ispettore di turno e degli agenti in servizio, ricordando le ristrettezze di organico e sollecitando la direzione della casa circondariale a trasferire subito il detenuto. Il segretario regionale ha anche sottolineato il ruolo svolto dalla polizia penitenziaria a stretto contatto con i detenuti e con la loro sofferenza.