Detenzione illegale di esplosivi: in arresto il 28enne che usava il deposito

LECCE – Notati dagli agenti delle volanti di polizia all’esterno di due vetture – una di marca Audi e l’altra Renault - ferme in un piazzale di una zona periferica della città, quattro uomini sono stati identificati nella serata di ieri: si trattava di un 28enne di Lecce, con precedenti di polizia e già destinatario di un avviso orale del questore e di 22enne di Nardò; con loro anche un 44enne e 24enne (originario del Marocco), entrambi provenienti dal Catanzarese.

Alle richieste degli agenti, i due in trasferta hanno giustificato la loro presenza mostrando la fattura che attestava la cessione dell’Audi, a titolo di noleggio, al 28enne leccese. I poliziotti hanno quindi ritenuto opportuno procedere alla perquisizione delle auto e nella Renault è stata trovata la somma di 3.850 euro in contanti della quale, tuttavia, non hanno saputo dare spiegazioni.

Sulla base di precedenti indagini fatte in quella zona, i poliziotti hanno chiesto al 28enne di essere accompagnati presso un magazzino – in realtà lo scantinato di pertinenza di un condominio - che era stato segnalato come possibile deposito di materiale pirotecnico e che si sapeva essere utilizzato abusivamente. L’uomo ha fornito le chiavi ed è stata quindi avviata la perquisizione: all’interno del locale sono stati subito notati cinque cartoni con 1.455 manufatti esplodenti. Intervenuti sul posto, gli artificieri hanno stimato la presenza di circa 44 chilogrammi di miscela esplosiva. Tutto questo materiale, peraltro, si trovava accatastato nei pressi di un gruppo elettrogeno, configurando così una situazione di potenziale rischio per l’incolumità pubblica e in violazione delle norme di sicurezza.

I manufatti sono stati tutti sequestrati e il 28enne tratto in arresto per detenzione illegale di esplosivi su disposizione del pubblico ministero di turno. Nei confronti dei due uomini giunti nel capoluogo salentino dalla Calabria è stato emesso un foglio di via obbligatorio: per un anno per il più giovane, per due per il 44enne.