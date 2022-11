“Pavimentazione danneggiata in centro, rischio di cadere”. Ennesimo sfogo di un disabile

LECCE – Tempo addietro avevamo realizzato un esperimento in città, montando sulla carrozzina accanto a quella di un ragazzo affetto di una disabilità, per un racconto seppur parziale di un incubo che sembra non essere debellabile: le barriere architettoniche. Duole constatare che, dopo cinque anni, le segnalazioni da parte di cittadini e cittadine non autosufficienti giungono ancora alla nostra testata e riempiono le pagine dei social.

L’ultima, in ordine di tempo, ci arriva da un lettore leccese 41enne, costretto a muoversi su una carrozzella. Ha segnalato la pavimentazione danneggiata e pericolosa in più punti, anche a ridosso degli scivoli di accesso, nella piazzetta antistante Porta Napoli. “Una zona malconcia da anni. Lo trovo davvero assurdo: rischio io, ma rischia anche una persona anziana in carrozzina elettrica e non.”, ci scrive.

E rischiano anche una persona claudicante, un bambino, un genitore a spasso col passeggino, aggiungiamo noi. “Per non parlare di tutte le strade cittadine che non sono a norma o di come, molto spesso, gli scivoli vengano occupati da chi non ne ha bisogno”, conclude il nostro lettore.