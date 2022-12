Tragedia sfiorata al circo: domatore aggredito dalla tigre, ferite a collo e gamba

SURBO – Tragedia sfiorata durante lo spettacolo circense nel territorio di Surbo. Una tigre si scaglia contro il domatore, gli azzanna un arto e lo ferisce: l’uomo, un 31enne della famiglia "Amedeo Orfei" trasportato d’urgenza in ospedale con ferite profonde. L’episodio in serata, nel tendone allestito nel piazzale antistante il centro commerciale “Mongolfiera”.

Uno spettacolo al quale erano presenti famiglie e bambini, cominciato intorno alle 19,30, degenerato nel giro di una manciata di secondi. L'animale avrebbe - secondo le prime, frammentarie ricostruzioni- azzannato il polpaccio dell'addestratore che, in quel momento, si trovava di spalle. Una breve lotta tra i due in cui il grosso mammifero si è avventato sull’addestratore, provocandogli tre morsi all’altezza del collo e altre lesioni lungo tutto il polpaccio sinistro.

Tra le urla e lo shock del pubblico, qualcuno avrebbe lanciato un tavolo in direzione della tigre per separarla dal malcapitato. Ritagliando così uno spazio temporale per consentire alla vittima la fuga. Immediati i soccorsi prestati dagli stessi colleghi circensi e poi dagli operatori del 118, subito sopraggiunti temendo il peggio.

Medico e infermieri hanno constatato le profonde ferite e, dopo le prime cure, hanno trasportato l’uomo in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Le ferite riportate non sarebbero tanto gravi da creare apprensione: il 31enne è cosciente e non in pericolo di vita. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lecce per i rilievi e le successive indagini. Lo spettacolo è stato immediatamente interrotto e l'animale messo in sicurezza.