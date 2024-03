Donna uccisa a coltellate in casa, il marito ai magistrati: “Non ricordo nulla”

TAURISANO - E’ stato costellato da ripetuti “non ricordo”, l’interrogatorio di Albano Galati, il 56enne di Taurisano finito dietro le sbarre con l’accusa di aver accoltellato a morte la moglie Aneta Danielczyk, 50 anni, di origine polacca, come riportato in un precedente articolo.

Durante il confronto con il procuratore Guglielmo Cataldi e la sostituta Giorgia Villa, che si è tenuto subito dopo il delitto avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 17, nell’abitazione della coppia, in via Corvaglia, l’indagato, assistito dagli avvocati Luca Puce e Davide Micaletto, era in evidente stato confusionale e non sarebbe riuscito a ricostruire i momenti antecedenti all’omicidio della consorte.

Proprio in ragione dei vuoti di memoria, nessuna confessione è stata dunque resa da parte del 56enne, nei riguardi del quale, in tarda serata, i magistrati hanno disposto la misura precautelare del carcere, in attesa dell’udienza di convalida che si celebrerà nelle prossime ore davanti al gip del tribunale di Lecce Marcello Rizzo.

Tra i reati ipotizzati c’è anche quello di tentato omicidio, perché l’uomo avrebbe aggredito anche una delle vicine di casa intervenuta, dopo aver udito le urla, in difesa della vittima, rimediando per fortuna ferite lievi. Per la signora, invece, non c’è stato scampo: soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, le ferite inferte sul suo corpo erano troppo profonde, e il suo cuore non ha retto.

Sul posto, gli agenti del commissariato locale hanno proceduto al sequestro di oggetti utili alle indagini come un coltello da cucina nero lungo 30 centimetri, con lama di 18, e un taglierino con lama spezzata rinvenuti sul pavimento accanto al cadavere. E ancora: un cellulare, un borsello e gli indumenti indossati dall’indagato.

