Non lo trovano a casa durante un controllo: arrestato per evasione

LECCE – Ad arrestarlo sono stati i carabinieri della stazione di Salve che, nel corso di un controllo, non l’hanno trovato in casa. Fernando Nuzzo, 57enne, si sarebbe dovuto trovare nella propria abitazione, visto che sottoposto agli arresti domiciliari. Tuttavia, si era allontanato arbitrariamente e dopo una serie di ricerche, è stato rintracciato nella tarda serata di ieri nella zona di Presicce-Acquarica. Per questo motivo, è stato accusato di evasione e, dopo essere stato condotto in caserma, è finito in carcere.

Sempre ieri, ma a Casarano, i militari della stazione locale hanno arrestato su provvedimento emesso dalla sezione penale del tribunale di Lecce sezione penale, un 21enne, già sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità della provincia di Lecce. Risponde di maltrattamenti in famiglia ed è stato dichiarato dall’autorità giudiziaria incompatibile alla detenzione domiciliare presso quella struttura. Per tale motivo, è stato condotto nel carcere di Lecce.