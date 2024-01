L’ex sindaco in aula: “Un’associazione a delinquere? Le pressioni venivano solo dai cittadini”

LECCE - “Associazione a delinquere? Le uniche pressioni che abbiamo ricevuto erano quelle dei cittadini. Tutte le scelte erano condivise in armonia e in ragione delle forti problematiche sociali, avevamo deciso di non accelerare sugli sfratti”: sono questi, in sintesi, alcuni dei passaggi principali della deposizione di Paolo Perrone, nel processo finalizzato a chiarire se, al tempo in cui era il sindaco di Lecce, gli alloggi popolari fossero stati assegnati in cambio di voti.

L’ex primo cittadino ha in sostanza confermato il contenuto delle dichiarazioni già rese dinanzi al collegio composto dal presiedente Pietro Baffa, dal giudice Luca Scuazzarella e dalla giudice Roberta Maggio, da uno dei principali imputati, Attilio Monosi. Il teste ha ricordato che il regolamento comunale finito sotto la lente della Procura fu approvato all’unanimità e accolto con grande favore dallo stesso Carlo Salvemini, attuale sindaco. Anche di quest’ultimo, la difesa di Monosi oggi aveva chiesto l'ascolto, salvo poi rinunciare.

Quanto ai rapporti con Monosi, Perrone ha detto che era il suo collaboratore più stretto al quale, non potendo per questioni politiche assegnare la carica di vicesindaco, che gli era stata promessa, assegnò come contropartita numerose deleghe, rendendolo così una sorta di “super assessore”. Certo è che secondo la versione di Perrone, seppur fosse “il suo migliore assessore”, non certo aveva facoltà decisionali incondizionate: “Si confrontava prima con me e poi con il resto dell’Amministrazione”.

Alla domanda posta dall’avvocato Luigi Covella (che difende Monosi con l’avvocato Riccardo Giannuzzi) sulla esistenza o meno di un’associazione a delinquere, il teste ha affermato che le uniche pressioni ricevute fossero quelle dei cittadini bisognosi di un tetto sotto cui vivere.

Nell’ambito di una costola di questa inchiesta, Perrone fu indagato per abuso d’ufficio: la sua posizione fu stralciata (insieme ad altri) e poi archiviata (qui, tutti i dettagli), anche all’esito dell’interrogatorio tenuto dallo stesso con i magistrati nell’aprile del 2018.

Sempre oggi ha deposto il parlamentare Erio Congedo, che invece non è mai stato iscritto in questo procedimento. Il suo nome comparì poiché ritenuto dai pubblici ministeri Massimilano Carducci e Roberta Licci (titolari del fascicolo) come il consigliere regionale sul quale sarebbero state fatte pressioni per ottenere un emendamento favorevole agli interessi della presunta associazione. Nella breve deposizione il politico ha spiegato di aver certamente interloquito con Monosi che, così come altri rappresentanti locali in Puglia, gli rappresentò la situazione emergenziale sull’edilizia abitativa.

