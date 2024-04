FederVita Puglia, il nuovo presidente è il medico di Copertino Giuseppe Fiorita

COPERTINO/OSTUNI - E' Giuseppe Fiorita, medico anestesista di Copertino, il nuovo presidente di FederVita Puglia, il coordinamento regionale dei centri di aiuto alla vita e delle sedi pugliesi del Movimento per la Vita. L’elezione è avvenuta nella riunione direttiva tenutasi a Ostuni lo scorso 21 aprile.

Vicepresidente è la referente del centro di Ostuni, Caterina Andriola, segretario Antonio Rizzo (Lecce) e tesoriere Antonio Palumbo (Noha). Fanno inoltre parte del direttivo regionale Don Francesco Coluccia, componente anche del Direttivo nazionale, Denise D'Amato, Rosa Milazzo, Vincenza Ricco e Ferdinando Sallustio.

Il Movimento per la Vita italiano, nato nel 1978, conta su una rete nazionale di circa 400 centri che promuovono la cultura della vita e il diritto alla vita "dal concepimento alla morte naturale" fornendo qualificata assistenza e supporto sanitario, psicologico ed economico alle gestanti in difficoltà, tramite una rete di volontarie e volontari che se ne prendono cura, senza alcuna pressione psicologica e nel rispetto della libertà di scelta da parte delle donne.

"L'Italia, come si sa, è in piena crisi demografica, con tutti gli effetti che già si possono notare, e che si noteranno sempre di più sull'organizzazione familiare e collettiva, se non vi saranno politiche attive in favore delle nascite" si legge in una nota con la quale FederVita Puglia fa sapere che al riguardo, in autunno, sarà organizzato un importante convegno dando voce a tutte le forze politiche e sociali del territorio regionale.

I centri di aiuto alla Vita in Puglia sono 18, e si possono trovare i riferimenti di contatto su mpv.org/annuario-cav/.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.