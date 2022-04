Fiamme da piastra e friggitrice: distrutte paninoteca mobile e una vettura

STERNATIA – Un pomeriggio di fuoco e di preoccupazione quello vissuto a Sternatia dove un incendio improvviso ha letteralmente distrutto un furgone adibito a paninoteca mobile e una autovettura Fiat Multipla, ques’ultima posteggiata nelle immediate vicinanze. Entrambi i mezzi appartengono allo stesso proprietario, un commerciante ambulante di 36 anni.

Il rogo, che in pochi minuti ha avvolto e ridotto in un ammasso di ferraglia bruciacchiata, i due automezzi è divampato intorno alle 18 mentre il proprietario era intento a preparare il fast food mobile e a riscaldate una delle piastre frigittrici. Sembra che le fiamme si siano originate proprio dal vano adibito agli strumenti di cottura interessando pericolosamente anche le bombole di gpl presenti sul mezzo. Due delle quali sono state direttamente intaccate dalle lingue di fuoco.

L’incendio si è sviluppato presso la paninoteca ambulante “Zio Miky” che si trova della zona adiacente la linea ferroviaria e il passaggio a livello tra via Alessandria e via Matria. E lì che dopo l’allarme lanciato al numero di emergenza si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie supportati da mezzi e uomini del comando provinciale di Lecce.

L’intervento dei caschi rossi è stato reso difficoltoso, e alquanto delicato, per la presenza, come detto, di almeno sei bombole di gas, di cui due interessate direttamente dalle fiamme. Il pronto intervento ha scongiurato ulteriori conseguenze. I mezzi sono andati completamente distrutti.

Messa in sicurezza la zona, e soprattutto le bombole, i vigili del fuoco hanno iniziato l’attività investigativa al fine di risalire alle cause dell’incendio. Dalle prime informazioni è stato confermato che il proprietario, giunto sul posto con la propria autovettura (anch’essa poi interessata dal rogo), mentre era intento a riscaldare delle piastre e una friggitrice si è accorto delle fiamme. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Soleto.