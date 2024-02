La domanda per il reddito d’inclusione gli costa cara: era ricercato per truffe

LECCE – Originario della provincia di Bari, residente al nord Italia e ricercato in Lombardia per espiare una pena definitiva di undici mesi. Giovanni Belgrande, 60enne, sarebbe autore di truffe seriali tramite piattaforme online, tutte perpetrate a Milano. Consapevole che fosse giunto il momento di pagare i conti con la giustizia, dal 19 settembre del 2023 era uccel di bosco. E aveva trovato riparo sul litorale leccese, in un casolare fra le campagne attorno a Frigole.

Il provvedimento di cattura era in carico al Reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Milano, ma a snidarlo sono stati i militari della stazione di Lecce Principale che hanno cavalcato alcuni controlli sul contrasto alle truffe realizzate sfruttando il reddito di inclusione.

Ebbene, nel corso delle indagini i militari hanno passato al setaccio decine di domande di sussidio e in tale contesto hanno individuato il domicilio presso cui l’uomo si nascondeva. Così, sono stati messi in atto servizi mirati di osservazione, controllo e pedinamento. Una volta avuta certezza che l’uomo fosse proprio quello ricercato, è stata fatta irruzione nel casolare. Condotto in caserma e avvisato il pubblico ministero di turno, Belgrande è stato ristretto nella casa circondariale di Borgo San Nicola, a Lecce.

