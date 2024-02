Furto di pannelli fotovoltaici da 8 milioni di euro, dopo 13 anni, il verdetto: 4 assoluzioni

SOLETO - Dopo 13 anni dal clamoroso furto di 607 bancali di pannelli fotovoltaici e i relativi inverter, dal valore di 8 milioni di euro, in agro di Soleto, nella zona industriale di Galatina, è arrivato il verdetto per quattro delle persone coinvolte.

Nei giorni scorsi, la giudice del tribunale di Lecce Giovanna Piazzalunga ha emesso un verdetto di assoluzione nei riguardi di: Domenico Mariani, 47 anni, di Galatina; Salvatore Colazzo, 49, di Galatina; Antonio Graziano, 65, di Napoli; Salvatore Fiorillo, 57, di Sant’Antimo.

In particolare, nelle carte dell’inchiesta, il primo era indicato come colui il quale curò i contatti con gli altri complici salentini e campani, e fornì agli autotrasportatori la possibilità di accedere nell’area del capannone della società pavimenti fratelli Marra, dove erano stati depositati i pannelli di proprietà della società Avanzalia Italia.

Colazzo e Fiorillo, entrambi autotrasportatori, invece, erano accusati di aver fornito i camion con i relativi autisti e i documenti di trasporto falsi per trasferire la merce rubata da Soleto in Campania. Secondo le indagini, Fiorillo avrebbe anche fornito la base logistica per lo smistamento della refurtiva. Quanto a Graziano, anche questo, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe tenuto contatti tra salentini e campani e avrebbe individuato e prestato i luoghi dove stoccare e poi smistare i pannelli.

Gran parte dei bancali rubati (per la precisione 448) furono ritrovati qualche giorno dopo nel casertano, a Maddaloni, dagli agenti della squadra mobile di Lecce.

Tuttavia, durante il dibattimento, non sono emersi riscontri di una loro responsabilità nella vicenda avvenuta il 14 febbraio del 2011, e in ragione di questo, il verdetto è stato di non colpevolezza.

Ma per saperne di più bisognerà attendere le motivazioni che saranno depositate entro novanta giorni.

A difendere gli imputati, ci hanno pensato, tra gli altri, gli avvocati Antonio Savoia e Giuseppe De Luca.

