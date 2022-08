Movida jonica, sotto le stelle cadenti segnalati per droga e raffica di denunce

GALLIPOLI - Otto segnalati per possesso di stupefacenti, dieci denunciati per vari reati, ma anche un arresto su mandato di cattura europeo, per un giovane salentino ricercato in Germania, poiché accusato di associazione per delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti. E poi, tutta una serie di altre sanzioni, specie per violazioni del codice della strada.

Si è conclusa così l’operazione dei carabinieri dipendenti dalla compagnia di Gallipoli, ribattezzata “Falling stars”. Non a caso, ovviamente, visto che è appena trascorsa la notte di San Lorenzo e si è in pieno passaggio dello sciame meteorico delle Perseidi, popolarmente chiamato fenomeno delle stelle cadenti. E, come già successo di recente con altri controlli, anche questa volta sono state setacciate soprattutto le aree davanti ai locali della movida gallipolina e le strade principali della Città Bella.

Otto segnalazioni per droga

In otto casi, come detto, vi sono state segnalazioni alla Prefettura per uso personale di stupefacenti. Si tratta soprattutto di turisti, perlopiù giovani, fra i 18 e i 34 anni, provenienti da varie località, come Gravina di Puglia, Avetrana, Torre De’ Passeri (provincia di Pescara), Rossano Calabro (Cosenza), Sant’Agata di Battiati (Catania), ma anche di salentini, come un soggetto proveniente, per esempio, dalla la vicina Aradeo, trovati con piccole dosi di hashish e marijuana. In tre casi i ragazzi sono stati fermati direttamente nel parcheggio della discoteca Praja, in tutti gli altri, comunque, in vie di località Baia Verde. In tutto sono stati sequestrati 7,5 grammi di marijuana e 6 di hashish.

Troppo alcool, addio patenti

Non sono mancate le denunce a piede libero, quasi la metà riguardanti comportamenti scorretti alla guida. Come nel caso di un 22enne che, sfrecciando su un’Alfa Romeo 159, all’altezza della rotatoria di corso Capo di Leuca, non si è fermato all’alt intimato dai carabinieri, fuggendo e mettendo in pericolo anche gli utenti della strada. Risponde di resistenza a pubblico ufficiale.

Altri tre, invece, due 32enni e un 22enne, rispondono di guida in stato d’ebbrezza. Sottoposti al controllo con l’etilometro, sono stati trovati, con livelli di alcool nel sangue decisamente troppo alti. Uno, bloccato in via Lecce, aveva un tasso alcolemico di 0,88 grammi per litro al primo controllo e di 0,84 al secondo; l’altro, fermato sul lungomare Galilei, è risultato positivo con un tasso di 0,56 grammi per litro al primo controllo e di 0,59 al secondo; al terzo, il più giovane, beccato in Gran Viale al Mare, è stato riscontrato un tasso di 0,62 grammi per litro al primo controllo e di 0,66 al secondo. Per tutti, patente ritirata.

Nel corso del servizio, è stato sanzionato per l’attività di noleggio con conducente senza licenza, un uomo alla guida di Ford Ducato che lavorava, appunto, in maniera abusiva. Durante i posti di controllo mirati nei punti di maggiore concentrazione turistica giovanile, sono state identificate 350 persone, fermati 225 veicoli ed elevate 54 sanzioni per varie infrazioni al codice della strada (dalla guida con il cellulare, fino al mancato uso delle cinture di sicurezza).

Denunce anche per furti

Altre denunce sono scaturite, invece, dal fenomeno dei furti, che in estate tende ad aumentare. I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Gallipoli, dopo aver raccolto la denuncia di due studenti 21enne di Treviso e di una società di noleggio del posto, hanno deferito due 45enni, L.D., originario di Bari, e C.L., nativo di Casarano, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine. Durante un controllo stradale, i due hanno tentato la fuga con una Fiat Panda. Fermata l’auto, dentro c’erano le biciclette rubate poco prima in via Villini e diversi arnesi da scasso, sottoposti a sequestro.

I carabinieri della stazione di Sannicola, invece, hanno denunciato P.M., 60enne e M.F., 64enne, entrambi originari di Aradeo, anche loro senza occupazione e già noti. Dopo aver analizzato alcuni filmati di videosorveglianza, li hanno individuati quali autori di un tentativo di furto in una villa, risalente al 15 luglio scorso.

I militari della tenenza di Copertino, invece, dopo la denuncia di furto di alcuni tubi e cavallotti in metallo, di due pompe in rame da irrigazione, di una rete metallica e di diversi arnesi depositati all’interno di un terreno agricolo privato, hanno denunciato D.F., 43enne, e C.O., 24enne. Anche in questo caso, sono stati individuati dopo l’analisi di filmati presi da impianti di videosorveglianza della zona. In casa del 24enne è stato rinvenivano anche il furgone utilizzato da entrambi per trasportare la refurtiva, che è stato quindi sequestrato.

Droga in Germania, scovato ad Aradeo

Interessante è, però, soprattutto un fermo eseguito ad Aradeo dai carabinieri della stazione locale, i quali hanno dato esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso in Germania per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nei confronti di Lucio Carrozzo, 26enne.

Aradeino, sebbene domiciliato in Svizzera, il 26enne è stato rintracciato in seguito a servizi mirati di osservazione. Dopodiché, i carabinieri si sono dovuti scontrare con la sua indole. Per nulla intenzionato a finire in carcere, proprio al momento dell’ingresso in caserma, avrebbe tentato di scappare, usando una tale foga da arrivare a strappare le uniformi dei militari. Ma alla fine, si è dovuto arrendere ed è stato condotto in carcere, a Lecce.