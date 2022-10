Pesca a cianciolo, dopo ispezioni e fermo la barca torna in Sicilia

GALLIPOLI – Il motopeschereccio siciliano finito prima al centro di una battaglia politica e dopo di controlli della guardia costiera, è salpato ieri dal porto di Gallipoli per fare rotta verso Sciacca. La particolarità di quest’imbarcazione e del suo equipaggio, cioè il motivo per cui vi è stata una rivolta dei pescatori locali, spalleggiata dal consigliere regionale Paolo Pagliaro, è la pesca intensiva con la tecnica del cianciolo, cioè della circuizione.

A metà ottobre, il natante era stato ispezionato dal personale della Capitaneria e poi fermato nel porto di Gallipoli, a causa della perdita di validità e, quindi, del ritiro del certificato di sicurezza. Nella circostanza, i militari e i tecnici dell’organismo accreditato avevano riscontrato numerose irregolarità, tanto da mettere persino in pericolo la sicurezza dell’unità e dell’equipaggio. Alcune di queste irregolarità, sono risultate tali da assumere anche rilevanza sotto il profilo penale.

Inoltre, i controlli a bordo erano stati estesi anche alla verifica della conformità alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, da parte del Nucleo di vigilanza, composto da Autorità marittima, Asl e Sanità marittima, che impartirà apposite prescrizioni al comandante e all’armatore del peschereccio.

Il 25 ottobre, dopo un’ulteriore verifica a bordo, si è constatato il fatto che le difformità più gravi fossero state sanate. A quel punto, la Capitaneria di porto di Gallipoli ha provveduto al rilascio di una nuova certificazione di sicurezza al motopeschereccio, che ha potuto quindi fare rientro in Sicilia, pur con alcune limitazioni ritenute imprescindibili per garantire la sicurezza della navigazione.

Durante il viaggio di rientro in Sicilia, il peschereccio è stato costantemente monitorato dalla sala operativa di Gallipoli con sistemi di localizzazione satellitare in modo da verificare il rispetto delle prescrizioni impartite, in particolare dei limiti di navigazione imposti a 3 miglia nautiche dalla costa e del divieto di pesca durante il trasferimento verso Sciacca. Spetterà poi all’Ufficio circondariale marittimo di Sciacca vigilare sulla corretta regolarizzazione di alcune deficienze di minore rilevanza, ma comunque necessarie per una piena operatività dell’unità da pesca.

Subito dopo il fermo del peschereccio, Pagliaro, capogruppo del La Puglia Domani e presidente del Movimento Regione Salento, aveva ricordato le battaglie durate oltre un anno al fianco dei pescatori locali, sempre più in difficoltà rispetto alla concorrenza dell’unità siciliana, e il fatto di aver invocato controlli serrati della Capitaneria di porto, rivendicando quindi di aver acceso un faro sull’attività di questa motonave.

A inizio ottobre, Pagliaro ha anche presentato una mozione in Consiglio nella quale si chiede alla Regione Puglia di istituire zone cuscinetto nel mare del Salento e della Puglia, in corrispondenza delle secche dove i pesci si concentrano per riprodursi, per vietare lo stazionamento delle motonavi da pesca industriale, la cui attività è tale da riuscire a fagocitare intere tonnellate di pesce in una volta sola, con la trappola del cianciolo.