Gattino cade nel fondo di un pozzo: salvato dall'intervento dei vigili del fuoco

Brutta disavventura per il felino che nel primo pomeriggio è precipitato accidentalmente in una cavità profonda diversi metri in una zona rurale di Castri di Lecce. L’intervento dei caschi rossi, che si sono calati all’interno del cunicolo, ha permesso il recupero dell’animale