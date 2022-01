Doblò prende fuoco nelle campagne, all'interno di un fondo coltivato

UGENTO – Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi nelle campagne intorno a Gemini, frazione di Ugento. E un furgone Fiat Doblò è andato completamente distrutto dalle fiamme. Il fatto s’è verificato intorno alle 14,30 all’interno di un fondo coltivato.

Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona interessata dall’evento.

Quanto alle cause che hanno scatenato il rogo che ha coinvolto la monovolume, devono ancora essere chiarite, ma dovrebbero essere di natura del tutto accidentale.

Il Doblò è risultato di proprietà di un 62enne della zona. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di polizia di Taurisano. A quanto pare, l'uomo si era fermato a raccogliere erbe, quando, spaventato per le fiamme che hanno iniziato a svilupparsi, si è allontanato a chiedere soccorso, non avendo il cellulare con sé per chiamare subito il 115.