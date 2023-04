Girovaga a torso nudo nell’Anfiteatro di Lecce, intervengono i carabinieri

LECCE - E’ di una decina di giorni fa, la notizia della consegna del cantiere dell'Anfiteatro di Lecce alla ditta che si occuperà dei lavori di ristrutturazione e consolidamento del noto sito archeologico.

Ma oggi il monumento che si trova in piazza Sant’Oronzo, nel cuore della città barocca, torna alla cronaca di tutta Italia, perché ieri sera, un uomo a torso nudo, si è introdotto al suo interno, girovagando in evidente stato di alterazione psicofisica. Certo non si è trattato di una finzione, ma di spettatori ce ne sono stati tanti.

Vista l’affluenza di gente nelle vie del centro, di sabato sera, la scena non poteva certo passare inosservata ed è stata ripresa con i cellulari da diversi passanti e avventori dei locali vicini. I filmati, diffusi dal noto canale Telegram “Welcome to favelas”, sono diventati virali e hanno immortalato le fasi del singolare episodio che si è concluso con l’arrivo dei carabinieri (qui, il video del loro intervento) .

In particolare, giunta in centrale la segnalazione di una persona che si era introdotta nell’anfiteatro, scavalcando la recinzione e raggiungendo un’ impalcatura, è stata inviata sul posto una gazzella della Sezione radiomobile del Norm.

Dopo aver individuato l’intruso, il personale dell’Arma l’ha prima invitato a uscire, ma considerata la sua scarsa collaborazione, l’ha raggiunto, e nonostante questo abbia tentato di divincolarsi, alla fine è stato bloccato e accompagnato all’esterno.

Nel frattempo, il luogo è stato raggiunto dal personale medico del 118 che ha provveduto a trasportare, in codice rosso, l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per verificare se avesse fatto uso di sostanze stupefacenti.

La vicenda avrà certamente degli sviluppi, quanto meno sotto il profilo amministrativo.