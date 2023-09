Giudice e pm sotto scorta, Capone: “Non sono sole. L’intera Puglia è al loro fianco”

LECCE - A essere sotto scorta non è solo la giudice del tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano, dopo le minacce di morte ricevute nei giorni scorsi. Stando a quanto diramato in queste ore dall’Ansa, la stessa tutela sarebbe stata applicata anche alla sostituta procuratrice della Direzione distrettuale antimafia per Lecce, Brindisi e Taranto, Carmen Ruggiero. Si tratta della magistrata che ha chiesto e ottenuto l’emissione da parte della stessa gip dell’ordinanza di custodia cautelare sul clan "Lamendola - Cantanna", facente parte della frangia mesagnese della Sacra Corona Unita, ed eseguita lo scorso 17 luglio con l’operazione “Wolf” (qui, tutti i dettagli). E’ proprio da questo provvedimento che sarebbero scaturite le intimidazioni.



Sulla vicenda è intervenuta la presidente del Consiglio regionale della Puglia Loredana Capone: “Coloro che agiscono nelle sacche buie e sporche della nostra società, muovendosi all’interno dei contesti criminali e mafiosi, sappiano che accanto alle magistrate Francesca Mariano e Carmen Ruggiero c’è un esercito della legalità: siamo tutti noi pugliesi per bene, cittadini e istituzioni, e non abbiamo paura. Mariano e Ruggiero non sono sole. E il coraggio che le guida nelle loro inchieste contro la mafia, che di recente hanno portato a un’ordinanza contro 22 presunti mafiosi, deve guidare il nostro agire quotidiano affinché ogni illegalità in Puglia trovi davanti un muro invalicabile”.Capone ha ringraziato entrambe per il loro lavoro “che consente a tutti noi tutti di vivere le nostre vite più libere e serene”. “Sento di poter assicurare loro che la Puglia intera è al loro fianco. Il loro sacrificio di vivere sotto scorta, che comporta di fatto una limitazione alla loro libertà, non sarà vano. E sono certa che i responsabili delle minacce che hanno ricevuto saranno presto assicurati alla giustizia”, ha concluso.