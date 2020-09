In fiamme il furgone e dopo mezz’ora la sua auto: s’indaga

GALATONE - Notte di fuoco a Galatone: tre mezzi sono stati danneggiati dalle fiamme e due di questi, colpiti in zone diverse, sono risultati appartenere alla stessa donna, una 67enne originaria di Neviano.

Lei non ha precedenti con la giustizia, ma ne ha il figlio, un 49enne del posto, per vicende di droga.

Stando agli accertamenti svolti dai carabinieri della compagnia di Gallipoli, era in uso all’uomo, l’autocarro Iveco incendiato in via Pasanisi, intorno all’1.30, che ha reso necessario il sopralluogo.

Ma il lavoro per i militari e per i vigili del fuoco non è terminato qui. Dopo mezz’ora, le chiamate di alcuni passanti li hanno portati in via Caduti Galatei, nei pressi dell'officina “Autoservice”, per un altro incendio che stavolta ha interessato un’autovettura, una Renault Clio, anche questa intestata alla 67enne, e ha coinvolto anche il furgone di un 51enne del posto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Saranno le indagini dei carabinieri a chiarire le cause e a risalire al responsabile dei roghi, rispetto ai quali sembrano esserci ben pochi dubbi sulla natura dolosa.