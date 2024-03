In preda al senso di colpa, confessò un omicidio del 1994: chiesta condanna a 14 anni

RACALE – Attesa per il 26 marzo la sentenza nel processo sull’omicidio di Claudio Giorgino, un ragazzo di Taviano di cui si persero le tracce a fine agosto del 1994 e i cui resti furono ritrovati 25 anni dopo in un pozzo nelle campagne di Matino, su indicazione dello stesso assassino, Angelo Salvatore Vacca, 55enne di Racale.

Nei giorni scorsi, il procuratore della Dda Guglielmo Cataldi ha invocato una condanna a 14 anni di reclusione, già decurtata dello sconto di un terzo previsto dalla scelta dell'abbreviato al quale l'imputato ha potuto accedere perché per giudicato per fatti antecedenti all'entrata in vigore della riforma che ha reso inammissibile il rito speciale per reati punibili con l'ergastolo.

La decisione spetterà alla giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Lecce Giulia Proto.

Ritenuto braccio destro di Vito Carlo Troisi, all'epoca in cui era capo clan della Scu di Racale e Taviano, Vacca sta scontando la pena dell'ergastolo per l’omicidio di Luciano Stefanelli, e durante la sua detenzione, davanti agli inquirenti confessò anche il delitto del giovane, indicando il luogo in cui fu nascosto il suo corpo senza vita.

La confessione risale al luglio del 2019. L’imputato scrisse anche una lettera ai familiari, spiegando di aver agito per legittima difesa, perché Giorgino, di cui era amico, credeva volesse ucciderlo, così reagì mettendogli le mani al collo, ma nella colluttazione, alla fine questi ebbe la peggio.

Per il procuratore Cataldi, però, le cose andarono diversamente: Vacca premeditò l’omicidio per motivi futili e abietti legati allo spaccio di stupefacenti, e infierì contro il malcapitato prima colpendolo con un coltello e poi esplodendo al suo indirizzo colpi d’arma da fuoco. Due le pistole impiegate, secondo l’accusa: una calibro 6.5 e una calibro 9.

Dopo la confessione e il successivo ritrovamento dei resti, la Procura assegnò l’incarico al medico legale Alberto Tortorella e al professore Francesco Introna, direttore dell’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari, di svolgere tutti gli accertamenti utili a risalire all’identità della vittima. Ma gli esami portarono a un nulla di fatto, essendo trascorso troppo tempo dal momento della scomparsa.

Madre e fratelli di Giorgino, parte civile al processo, attraverso l’avvocato Biagio Palamà, hanno chiesto la restituzione dei resti così da poter procedere a una dignotosa sepoltura del compianto defunto.

Assiste l’imputato, l’avvocato Francesco Fasano.

