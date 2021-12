In tre travisati e con pistole nel market: colpo in aria per coprire la fuga

CASARANO - Ancora una volta preso di mira dai malviventi il supermercato Conad City nel centro di Casarano. Una manciata di minuti prima delle 19 infatti nell’esercizio commerciale tra via Amalfi e via Giacomo Leopardi hanno fatto irruzione tre individui, con il volto travisato da mascherine e cappuccio, armati di pistole, presumibilmente delle scacciacani.

Una volta all’interno della supermercato, e sotto la minaccia delle armi, i tre banditi hanno messo a segno la rapina che avevano pianificato, portando via dalle casse un bottino di 500 euro. Dalle prime testimonianze raccolte tra il personale e alcune persone presenti sembra che i malviventi si siano espressi con marcato accento locale.

Secondo alcune segnalazioni, per coprirsi la fuga a piedi per le vie limitrofe, sarebbe stato anche esploso un colpo in aria. Non si registrano feriti. Sul posto, subito dopo il colpo, sono intervenuti i carabinieri della stazione e della Sezione operativa del Nor della compagnia di Casarano. Le indagini sono in corso. Acquisiti i filmati di alcune telecamere di sorveglianza della zona e dell'interno del supermercato.