Notte di roghi nel Salento, in fiamme due abitazioni e sette autovetture

TAVIANO - Sembra inarrestabile il fenomeno degli incendi nel Leccese, nonostante il pugno duro della Prefettura. Ieri sera, in meno di mezz'ora, hanno preso fuoco complessivamente sette autovetture e due abitazioni.

Il primo episodio si è verificato, intorno alle 23.15, a Mancaversa, marina di Taviano, sulla provinciale 215, e ha riguardato un immobile, composto da tre piani, di proprietà di un avvocato 48enne di Matino.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Gallipoli che sono riusciti a domare le lingue di fuoco che si erano propagate all'interno della casa danneggiando tutte le stanze.

Per fortuna, non c'era nessuno al momento del rogo, di cui al momento non si conosce l’origine.

Alle 23.30, due squadre dei vigili del fuoco, di Maglie e Ugento, sono state impegnate nel comune di Matino con i carabinieri della stazione locale, per un incendio di cinque autovetture appartenenti ai componenti di una stessa famiglia, parcheggiate in via Corsica.

Si tratta di: una Mitsubishi, una Ford Fiesta, una Peugeot 307, una Fiat 600 e una Renault Megane. Ma non finisce qui, perché sia i caschi rossi che i militari, dopo soli dieci minuti, nella stessa cittadina, hanno dovuto raggiungere prima via Roma, dove avvolte dalle fiamme c’erano altre due vetture, una Mercedes Vito e una Fiat 600, e dopo cinque minuti (da quest’ultimo episodio) contrada Pozze per l’incendio di un’abitazione estiva.

I mezzi e l’immobile sono intestati alla stessa donna, una 46enne del posto. Un legame questo che di certo non è sfuggito agli investigatori impegnati a fare chiarezza e a risalire ai responsabili.