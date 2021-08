Gli incendi fermano anche i treni, disagi e proteste nella stazione di Lecce

LECCE - A causa di una serie di incendi, a partire dal primo pomeriggio di ieri la circolazione ferroviaria sul versante adriatico ha subito ritardi, concellazioni e grossi disagi per l'utenza.

La situazione è andata progressivamente complicandosi, a causa di diversi roghi, in Abruzzo e in Puglia, che hanno di fatto determinato la paralisi completa, durata alcune ore, della tratta compresa tra Bari e Ancona. Solo poco dopo le 4 del mattino è arrivato un primo sblocco, con la ripresa graduale del traffico, comunque condizionato, ancora per la giornata odierna, da modifiche sostanziali.

Nella stazione di Lecce difficoltosa è stata l'assistenza ai tanti viaggiatori costretti a rimediare soluzioni last minute per la notte. Una quindicina di persone, bambini compresi, che erano a bordo del treno diretto a Torino, in un primo momento hanno recepito l'indicazione di scendere dal convoglio ma, poco dopo, vi hanno fatto ritorno lamentando il fatto che il rimborso avrebbe riguardato il costo del biglietto e non anche il pernottamento.

Trenitalia, da parte sua, ha fatto sapere di aver dato il rimborso integrale per 19 treni a lunga percorrenza, di aver distribuito con il supporto della protezione civile circa 5mila kit con bevande e snack e garantito assistenza nelle stazioni di Lecce, Bari e Foggia fino a tarda notte.