Misterioso incendio: danni all’auto dell’allievo carabiniere

CAVALLINO – Potrebbe trattarsi dell’ennesimo messaggio intimidatorio con il fuoco quello delle scorse ore, nel Salento. Nella notte, infatti, è andata in fumo la vettura di un allievo carabiniere, tirocinante presso la caserma di Ruffano. Il rogo è divampato una decina di minuti dopo l’una a Cavallino, in via Kennedy. I residenti hanno allertato la sala operativa del 115 per chiedere un intervento all’altezza del civico 34, dove una Nissan Qashqai, intestata a un militare di 34 anni del luogo, stava andando a fuoco.

Il proprietario è un allievo dell’Arma presso la Scuola di Campobasso, in Molise, ma al momento in servizio per un percorso di formazione nella stazione ruffanese. La vettura, raggiunta dai pompieri del comando provinciale, è stata gravemente danneggiata nella parte anteriore. È da lì, infatti, che sono divampate le fiamme, poi domate dai pompieri. Oltre ai “caschi rossi”, sono sopraggiunti anche i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Lecce e i colleghi della stazione locale per avviare le indagini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La zona, dove sono concentrate diverse abitazioni munite di videocamere, potrebbe essere dunque notevolmente videosorvegliata in modo da rendere più fluida l’attività investigativa. Nel corso della mattinata, il proprietario della vettura sarà ascoltato dai suoi colleghi dell’Arma, per far emergere eventuali elementi sull’accaduto. Incendio la cui origine, formalmente, resta in fase di accertamento. Non è esclusa alcuna pista, per il momento, neppure quella accidentale. Anche se, data la modalità di propagazione del fuoco, convince poco gli inquirenti.