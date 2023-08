Altro incendio

Pomeriggio di fuoco a Casalabate: rogo tra le sterpaglie raggiunge e brucia due auto

L’incendio è scaturito sulla strada per la litoranea in circostanze da chiarire: sul posto immediato l’intervento dei mezzi dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e rimesso in sicurezza. Presenti anche i carabinieri