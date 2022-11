Un rogo divampa nel centro abitato: auto distrutta dalle fiamme

SOLETO – Un’auto prende fuoco, nel centro abitato di Soleto: domate immediatamente le fiamme dai pompieri, nessuna conseguenza per il proprietario. È accaduto in serata, intorno alle 19, in Largo San Pio a Soleto.

Una Fiat 500 è stata infatti avvolta da un’improvvisa fiammata per motivi che non si conoscono ancora. Probabilmente un guasto, questa una delle ipotesi, ha scatenato il fuoco. Ma lo si potrà confermare o smentire in un secondo momento.

Sul luogo sono giunti, allertati dai presenti, i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie. Hanno subito domato il rogo e messo in sicurezza la zona per evitare delle conseguenze agli altri veicoli. La vettura è stata del tutto distrutta dall'incendio, del quale sono stati interessati i carabinieri della stazione locale per i successivi accertamenti.