Incendio nel campo Panareo: tutti in salvo, distrutti alcuni alloggi e auto

LECCE - Un incendio si è propogato nel primo pomeriggio nel campo sosta "Panareo, che si trova a pochi chilometri da Lecce, a ridosso della strada provinciale "7 ter" che collega il capoluogo salentino a Taranto.

Per domare le fiamme sono state impegnate ben quattro squadre dei vigili del fuoco, con l'ausilio di una autobotte. Non sono stati registrati feriti, fortunatamente, ma i danni materiali sono ingenti: distrutti due moduli abitativi, due roulottes, due auto e un capannone. Sul posto anche pattuglie di polizia, dei carabinieri, della polizia locale, oltre al personale del 118. Una donna incinta, molto spaventata per l'accaduto, è stata assistita dai sanitari.

L'incendio avrebbe avuto origine, secondo una prima ricostruzione a seguito dei rilievi, da un cortocircuito partito dalla cabina elettrica che serve il campo, da poco ripristinata dopo ripetuti danneggiamenti dovuti ad allacci abusivi. Il tempestivo intervento dei vigili ha scongiurato l'esplosione di una bombola a gpl raggiunta dalle fiamme.

Presente anche l'assessora al Welfare del Comune di Lecce, Silvia Miglietta: "Ringrazio i vigili del fuoco e la polizia locale per l'intervento tempestivo che ha consentito di ristabilire la sicurezza, non registriamo feriti. L'origine delle fiamme non è dolosa ma molto probabilmente ha avuto origine dalla cabina elettrica che serve le utenze del campo. Occorre che ai Comuni venga data la possibilità di trovare una sistemazione più dignitosa e meno precaria a queste persone, per superare definitivamente il modello del campo, di per sé escludente e insicuro".