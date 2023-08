Divampano le fiamme in un’abitazione: malore per una donna, salvata dai pompieri

CASTIGLIONE D’OTRANTO (Andrano) – Divampano le fiamme in un’abitazione e momenti di paura per la padrona di casa, che ha accusato un malore durante l’accaduto.

È successo questa mattina a Castiglione d’Otranto, frazione di Andrano, dove, in circostanze tuttora in fase di ricostruzione, in un appartamento di via Pacinotti, è esploso un incendio. La donna, che si trovava in casa, forse a causa dello spavento e dei fumi innescati dal rogo, ha accusato un malore.

Sul posto, immediato l’intervento dei vigili del fuoco del vicino distaccamento di Tricase, che hanno soccorso la donna e provveduto a spegnere le fiamme, rimettendo l’area in sicurezza.

Poco dopo sono sopraggiunti i mezzi del 118, che hanno prestato le necessarie cure alla donna.