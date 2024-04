Incendio in una palazzina, famiglie evacuate. Un uomo intossicato portato in ospedale

NARDO' - Prende fuoco un box auto all’interno di un garage e i fumi sprigionati dalle fiamme risalgono per i piani (in tutto cinque) sovrastanti di una palazzina, dove vivono nove famiglie. E' accaduto ieri sera, intorno alle 19.30, in via Vittorio Veneto, a Nardò. All'arrivo dei vigili del fuoco del Comando di Lecce gli inquilini erano già fuori ad attenderli, ma uno di questi, un uomo di mezza età, nella fuga si è intossicato e, soccorso dal 118, è stato trasferito per ulteriori accertamenti (le sue condizioni non sono gravi) nell'ospedale "Sacro Cuore di Gesù" di Gallipoli.

Solo un cane era rimasto imprigionato in uno degli appartamenti ed è stato salvato dai pompieri accorsi con un'autobotte e un'autoscala e che, equipaggiati con autorespiratori, per prima cosa, sono entrati nel garage per spegnere il rogo, accertando poi il distacco delle pignatte del solaio, causato dalle elevate temperature. Per tale ragione, i due appartamenti situati al di sopra del locale, sono stati dichiarati inagibili. Ma a causa dei danni provocati dalle fiamme sugli impianti, che hanno precluso la possibilità di utilizzare i servizi igienici, il tecnico comunale, al termine del sopralluogo, ha dichiarato inagibile l’intera palazzina.

Le cause che hanno provocato l'incendio sono ancora in fase di accertamento.

