Incendio in una lavanderia nella notte dell'Epifania: si indaga sulle cause

COPERTINO/LECCE/RUFFANO - Brutta scoperta nella notte dell’Epifania per la proprietaria della lavanderia “La Splendente” in via Grottella a Copertino. Qui, poco dopo le 4.30, si è sviluppato un incendio e solo grazie al tempestivo intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, con il supporto di un'autobotte inviata dalla sede centrale, è stato evitato il peggio. I caschi rossi si sono infatti introdotti nel locale riuscendo a fermare le lingue di fuoco che avevano già raggiunto alcuni arredi e indumenti, avviando le operazioni di messa in sicurezza.

Il danno risulta coperto da polizza assicurativa.

Sul luogo sono sopraggiunti anche i carabinieri della stazione locale ai quali sono affidate le indagini per risalire alla causa del rogo. Si tratta di accertamenti complessi, anche in ragione del fatto che l’impianto di video sorveglianza di cui era dotata l’attività è stato distrutto.

Non è l’unico episodio incendiario avvenuto nella notte, durante la quale due autovetture hanno preso fuoco, una a Ruffano, l'altra a Lecce.

In particolare, nel primo comune, alle 02.20 circa, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tricase è intervenuta in via dei Falchi, per spegnere le fiamme che avevano avvolto una Citroen modello Xara di un taglialegna di 41 anni. Sul posto anche gli agenti delle volanti di Taurisano.

Nel capoluogo, invece, alle ore 04:40, gli agenti delle volanti e una squadra della sede centrale dei caschi rossi sono intervenuti in via Fermi, per l’incendio che stava interessando la parte anteriore di una Mercedes Classe E di un 43enne. Sul luogo per i rilievi, il personale della scientifica.

Per nessuno dei mezzi, i danni risultano coperti da assicurazione.