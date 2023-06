Inchiesta "Favori e giustizia 2.0", due commercialisti tornano in libertà

POTENZA/LECCE -Tornano in libertà due tra i principali indagati dell’inchiesta della Procura di Potenza su presunte assegnazione di incarichi nel tribunale di Lecce in cambio di favori e regalie di vario genere con al centro il giudice Pietro Errede.

Stiamo parlando dei commercialisti Massimo Bellantone, 58enne residente a Lecce, e di Marcello Paglialunga, 53, di Nardò.

Nelle scorse ore, il tribunale del Riesame, composto dal presidente Maria Stante, e dalle colleghe Fiorella D’Alessio e Claudio Malafronte, hanno accolto le argomentazioni degli avvocati difensori Amilcare Tana, per il primo, e Luigi Vetere e Alberto Gatto, per il secondo, revocando la misura cautelare dei domiciliari. L’unico obbligo imposto dai giudici a entrambi è quello di non poter esercitare la professione per un anno.

Confermati invece i domiciliari per l’avvocato Alberto Russi, convivente di Errede, assistito dall’avvocato Roberto Rella.

Sarà invece nota nelle prossime ore la decisione sul quarto degli arrestati (sempre ai domiciliari), il commercialista Emanuele Liaci, 55enne, di Gallipoli, che pure si era rivolto (assistito dall’avvocato Luigi Suez) al tribunale della Libertà.

Le motivazioni non sono ancora note, ma di certo, la decisione su Bellantone lascia presagire quale sarà l’esito in merito all’appello discusso due giorni fa dal procuratore Francesco Curcio e dal sostituto Vincenzo Montemurro, che avevano chiesto l’aggravamento della misura in carcere per il primo (oltre che per Russi ed Errede), e chiesto i domiciliari per altri due indagati rimasti a piede libero: gli avvocati Antonio Casilli, 60 anni, di Lecce, e Giuseppe Evangelista, 58, di Lecce, e il giudice Alessandro Silvestrini.

La misura chiesta per quest’ultimo verteva su una sola vicenda che tirava in ballo Bellantone (di cui abbiamo riferito in precedenti articoli). Insomma, se a questi è stata restituita la libertà, è quanto mai improbabile potrà essere tolta al presunto complice.