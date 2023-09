Precipita da 4 metri in un cantiere: in Rianimazione ex dipendente in pensione della ditta

MATINO – Un volo da un’altezza di circa quattro metri gli è costato il ricovero in Rianimazione, con ferite di grave entità. Ennesimo incidente sul lavoro, nella mattinata di oggi, nel Salento. Intorno alle 7, un uomo di quasi 70 anni (li compirà a novembre) è infatti precipitato dal terrazzo di un edificio in fase di ristrutturazione in contrada Pineta, a Matino.

Nel cantiere allestito nell’abitazione privata erano in corso degli interventi quando, per cause non ancora chiare, l’anziano ha perso l'equilibrio ed è caduto. Non si sa se, al momento dell’episodio, si trovasse sul ponteggio o sul parapetto: sono circostanze che saranno approfondite in un secondo momento. Né si conosce tuttora il motivo per il quale il 70enne, pensionato dal 2020 ed ex dipendente della ditta titolare dei lavori in corso, si trovasse lì. Pare che al momento dell’accaduto con lui vi fosse soltanto un altro operaio, poi ascoltato dagli inquirenti.

Il ferito, che ha riportato un grave trauma cranico e delle lesioni alle vertebre, è stato accompagnato dagli altri carpentieri nel vicino ospedale “Francesco Ferrari “di Casarano per le prime medicazioni. Davanti a un quadro clinico piuttosto critico i medici ne hanno però disposto l’immediato trasferimento al “Vito Fazzi” di Lecce, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. L’immobile è stato raggiunto dai carabinieri della stazione di Matino e dagli ispettori dello Spesal, il Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl.

A loro spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente e procedere con eventuali addebiti delle responsabilità. Al momento, pur non essendovi provvedimenti a loro carico, sono stati ascoltati il direttore dei lavori, il proprietario della ditta e il responsabile della sicurezza. L’area di cantiere è stata inoltre sottoposta a sequestro, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, Giorgia Villa.