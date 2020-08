Auto si ribalta all'alba in curva, cinque giovani turisti in ospedale

ANDRANO – Ferragosto rovinato per un gruppo di cinque amici di Gravina di Puglia, fra i 22 e i 24 anni, che avevano scelto il mare e le campagne del basso Salento per una vacanza. Mentre viaggiavano in auto all’alba di oggi, all’improvviso il conducente, un giovane di 22 anni, ha perso il controllo del veicolo che, andando a collidere contro un muretto a secco, in parte abbattendolo, si è poi ribaltato sulla strada.

L’incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino sulla strada provinciale 85 che collega il comune di Andrano con il ridente borgo di Castiglione d’Otranto. I cinque ragazzi si trovavano in una Golf Volkswagen e rientravano presumibilmente da qualche serata. Alla guida, stando quanto rilevato dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Tricase, giunti per i rilievi, c’era un 22enne. All’altezza di una curva, l’auto, per cause in fase d’accertamento, è andata del tutto fuori strada, impattando con la parte anteriore sinistra su un muretto a secco ai bordi della carreggiata. I blocchi di pietra hanno così funto da rampa, provocando il ribaltamento totale della Golf.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase e le ambulanze del 118. I giovani sono stati tutti trasportati per accertamenti presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase. Dovrebbero aver riportato ferite lievi, il più grave una lussazione a una spalla. Il 22enne alla guida è stato anche sottoposto agli accertamenti ed è risultato negativo al consumo di stupefacenti e alcool.