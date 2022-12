Attraversa la strada e viene centrato da un’auto: investimento fatale per un medico

MONTESANO SALENTINO - Un altro sabato pomeriggio mesto e doloroso nel Basso Salento che piange l’ennesima vittima della strada in seguito ad un investimento che è avvenuto intono alle 18 alle porte di Montesano Salentino. A perdere la vita un medico di Lucugnano, Carmine Baglivo, di 69 anni, da pochi mesi in pensione e molto conosciuto nella zona proprio in virtù della sua attività professionale.

L’uomo è deceduto una volta giunto, in codice rosso, presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, trasportato d’urgenza in ambulanza dal personale del 118. Vani tutti i tentativi dei colleghi medici di strapparlo alla morte. Fatale le ferite riportate dopo l’impatto avvenuto lungo il tratto della statale 275 che attraversa il comune salentino.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto Baglivo stava attraversando la strada, in un tratto per altro poco illuminato e che conduce verso il cimitero, quando è stato fatalmente investito da una Renault Zoe che sopraggiungeva e condotta da un 19enne di Montesano Salentino.

Dopo l’impatto lo sfortunato medico è stato sbalzato per alcuni metri ed ha impattato violentemente sull’asfalto riportando diversi traumi. L’arrivo immediato dei soccorsi e la corsa in ospedale non è stata purtroppo sufficiente a salvargli la vita.

Per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomomobile del Nor della compagnia di Tricase. L’auto coinvolta nell’investimento è stata posta sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria così come la salma del 69enne, che è stata trasferita presso la camera mortuaria del “Vito Fazzi” di Lecce.