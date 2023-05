Travolto da una vettura, grave uno uomo di 82 anni. Forse prima è inciampato

CAMPI SALENTINA – Forse uno scivolone mentre stava attraversando la strada, poi l’impatto con l’auto in arrivo proprio in quel momento. E adesso sono ore di apprensione per una famiglia di Campi Salentina, per un anziano trasportato d’urgenza al “Vito Fazzi” di Lecce, in codice rosso, dopo un investimento avvenuto in serata, intorno alle 19,20, nel centro della cittadina a nord del capoluogo.

Tutto è accaduto in via Nino Di Palma, una delle arterie principali di Campi, dove si trova, peraltro, anche la sede del comando che ospita la compagnia dei carabinieri locale, con le sue articolazioni. E proprio ai carabinieri – in questo caso della stazione locale, con il supporto della sezione radiomobile per regolare la viabilità – è spettato il compito di effettuare i rilievi sul sinistro, in cui a rimanere ferito in modo serio è stato P.A.L., 82enne del posto.

Stando a quanto rilevato al momento, l’anziano stava attraversando la strada, da un marciapiede all’altro, quando potrebbe essere inciampato, per poi essere colpito da una Toyota Yaris condotta da un giovane di 19 anni. Sul posto, oltre ai militari, in breve sono arrivati gli operatori del 118. Sembra che l’anziano fosse vigile, e tuttavia con lesioni di vario tipo, fra cui traumi facciale, cranico e a un’anca. Da qui la necessità di un trasporto d’urgenza in ospedale, dov’è ricoverato in prognosi riservata.