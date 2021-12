Frontale sulla statale 7ter: due feriti miracolati, nessuno di loro è grave

TREPUZZI – All’apparenza sembrava molto più grave, anche perché uno dei due occupanti era rimasto incastrato nell’auto. In realtà, nessuno dei due feriti in un incidente avvenuto questa sera sulla strada statale 7ter risulta in gravi condizioni. E per nessuno dei due vi saranno prognosi riservate.

Certo è che, intorno alle 19, gli operatori del 118 hanno richiesto l’intervento dei carabinieri – poi sopraggiunti da Trepuzzi - per un incidente stradale avvenuto proprio nei pressi del campo sosta “Panareo”. E così, mentre gli operatori sanitari hanno soccorso i malcapitati, fra l’altro con intervento dei vigili del fuoco in ausilio a chi era rimasto bloccato nell’abitacolo, ai carabinieri è spettato il compito di effettuare i rilievi.

Lo scontro avrebbe potuto generare conseguenze molto più gravi, perché è stato un vero e proprio frontale, anche se la dinamica precisa e le responsabilità vanno accertate. A rimanere feriti, due uomini: un 35enne, che era alla guida di una Fiat Panda, e che è stato trasportato presso l’ospedale “San Giuseppe di Copertino”, e un 51enne, che si trovava al volante di una Fiat 500, quest’ultimo, leggermente più grave, trasferito al “Vito Fazzi” di Lecce. Si attendono ora i riscontri sui test disposti per stabilire l’eventuale assunzione di alcool o stupefacenti.