Scontro fra automobile e moto all’incrocio, marito e moglie trasportati in ospedale

CARMIANO – Una coppia di Carmiano che si trovava in sella a una moto – lui 54 anni, lei 51 – è stata trasportata in codice rosso per dinamica presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce a seguito di un incidente che s’è verificato nel tardo pomeriggio sulla strada provinciale 124, all’altezza dello stabilimento Idrovelox. Ed è bene puntualizzare che è stato il secondo sinistro di una certa entità di questa domenica, sulle strade del nord Salento, dopo quello avvenuto verso le 13,30 sulla Veglie-Novoli, con un centauro 63enne di Campi Salentina trasportato in ospedale in gravi condizioni.

L’incidente in questione è avvenuto intorno alle 17,30 in punto della provinciale che collega Carmiano a Copertino divenuto ormai famigerato, proprio per via dell’alto numero di scontri che qui si verificano da tempo. Si tratta dell’incrocio con la strada comunale esterna di Monteroni, una via secondaria che smista, fra l’altro, verso la frazione di Magliano e la zona industriale carmianese.

E proprio in direzione della zona industriale sembra che stesse svoltando un anziano di 98 anni del posto, alla guida di un Volkswagen Golf, quando è avvenuto l’impatto con la moto sulla quale viaggiavano, in direzione nord, marito e moglie.

Dopo l’impatto, si sono fermati diversi automobilisti di passaggio che hanno prestato i primi soccorsi, in attesa delle ambulanze del 118. Marito e moglie sono stati trasportati a Lecce in rosso con diverse lesioni, a seguito della rovinosa caduta, mentre all’anziano è stato assegnato un codice verde. Oltre agli operatori sanitari, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Carmiano e la polizia locale per i rilievi e per la viabilità e i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.

