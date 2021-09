Impatto frontale, muore un anziano di 82 anni. Due ragazzi restano feriti

L'incidente nel tardo pomeriggio alla periferia di Casarano. Uno scontro frontale sulle cui cause stanno svolgendo approfondimenti gli agenti di polizia locale. Inutili i soccorsi per l'anziano

CASARANO – Seconda tragedia in poche ore in provincia di Lecce, dopo il grave incidente della notte scorsa nell’area del Magliese in cui ha perso la vita una donna e altre due persone sono rimaste ferite in modo grave. E, questa volta, a morire, è stato un anziano di 82 anni di Casarano, Antonio Rocco St?fano. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto fra la Fiat Panda vecchio modello in cui si trovava e una Renault Clio, a bordo della quale c’erano due giovani, entrambi rimasti feriti.

L’incidente s’è verificato nel tardo pomeriggio sulla strada provinciale 334, alla periferia di Casarano, quasi all’incrocio con via Palla, che conduce verso la cittadina. Sul posto si sono subito recati gli operatori casaranesi del 118, ma, purtroppo, per il pensionato 82enne non c’era più nulla da fare.

La dinamica è affidata alla polizia locale ed è ancora in fase di studio. A bordo della Clio c’erano due giovani, a loro volta condotti in ospedale in codice giallo. Trattandosi di un frontale, si suppone che, per cause in fase d’accertamento, la Clio sia finita nella corsia opposta. Per regolare la viabilità, sono intervenuti anche i carabinieri dipendenti della compagnia locale e la protezione civile. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli per mettere in sicurezza l’area.