Sperona un’auto e fugge, ma nell’impatto perde la targa. Donna finisce in ospedale

CAVALLINO – A folle velocità dentro le vie della cittadina, sperona un’altra auto, che si ribalta, provocando il ferimento di una donna, ma nell’impatto perde una targa e ora, a stretto giro, potrebbero arrivare seri provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

La rocambolesca vicenda, che risale grossomodo alle 20 di questa sera, arriva dal pieno centro abitato di Cavallino, alle porte di Lecce, e sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione locale. Chiamati inizialmente a verificare quello che sembrava un comune incidente, per quanto piuttosto serio per le conseguenze, si sono ritrovati davanti a una situazione che li sta portando in queste ore a un lavoro d’indagine un po’ più complesso del previsto.

Subito, infatti, è emerso che una Renault Scenic non si era certo “magicamente” cappottata da sola, ma per effetto dello scontro con un altro veicolo, condotto da qualcuno che ha pensato bene di continuare la marcia a velocità smodata, sparendo dalla scena senza curarsi delle conseguenze. Il conducente di quel “misterioso” veicolo, tuttavia, non poteva certo sapere di aver lasciato sull’asfalto un elemento identificativo che potrebbe tornare molto utile a rintracciarlo, ma a distanza di qualche ora dovrebbe ormai averne avuto contezza. A ogni modo, bisogna sempre accertarsi che al volante ci fosse l’effettivo proprietario. Qui risiede la parte più delicata di accertamenti di questa natura.

Certo è che una donna di 43 anni, che si trovava con il marito, nell’auto ribaltata, è finita in ospedale. L’incidente è avvenuto all’incrocio fra via Fosse Ardeatine e via Lizzanello. Proprio su quest’ultima via procedeva la coppia, nella Scenic, in direzione del centro di Cavallino, quando si è verificato l’impatto con l’altra auto che ne ha provocato il rovesciamento.

L’uomo non sembra aver riportato ferite gravi, anche se è apparso un po’ claudicante per qualche colpo subito durante il ribaltamento della Scenic. Più serie le lesioni della donna, con un trauma addominale. Tanto da essere portata al “Vito Fazzi” di Lecce in codice giallo dagli operatori sanitari del 118, arrivati in ambulanza. Poco dopo, sono poi giunti i carabinieri che, ora, stanno cercando tutti gli elementi utili alle indagini. Partendo dalla targa e da eventuali testimonianze, che non dovrebbero mancare, considerando che il punto in cui si è verificato l’episodio è costantemente di passaggio.

In tanti, peraltro, sono scesi in strada o hanno fermato i loro veicoli, poco dopo il sinistro, per capire cosa fosse accaduto e fornire, eventualmente, sostegno: il rumore provocato dallo scontro non è certo passato inosservato, attirando l'attenzione generale. E ora, occorre rintracciare chi ha dato il via a tutta questa situazione, con tanto di omissione di soccorso. Il minimo che possa essergli contestato.