Tremendo impatto fra due auto: una si ribalta a ridosso di un muro

GALATINA – È di tre feriti, due in codice giallo e un altro in rosso (ma nessuno che rischi la vita) il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 16,30 di oggi sulla strada provinciale che collega Copertino a Galatina, nei pressi dello svincolo per la frazione di Collemeto.

Lo scontro, per cause in fase d’accertamento da parte dei carabinieri, è avvenuto fra una Ford Fiesta, a bordo della quale erano in due, e una Fiat Punto. Ad avere la peggio, il conducente di quest’ultimo veicolo che si è ribaltato a ridosso del muro di cinta di un edificio privato.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Lecce, che hanno provveduto alla messa in sicurezza di entrambe le autovetture, oltre che degli operatori del 118. I feriti sono stati trasportati presso gli ospedali “Vito Fazzi” di Lecce e “San Giuseppe da Copertino”.