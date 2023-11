Violento frontale, centauro in codice rosso. Nella vettura una coppia con bimbo di 2 anni

COPERTINO – Un uomo di 42 di Leverano, M.M., è arrivato in codice rosso questa sera all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dopo un grave incidente avvenuto sulla strada provinciale 6, lungo rettilineo che raccorda Copertino e Leverano, nella zona periferica di quest’ultimo comune. Il 42enne si trovava in sella a una moto Ducati Monster che, per cause in fase d’accertamento, si è scontrata quasi frontalmente con un’autovettura Audi A3.

Il sinistro si è verificato all’altezza dell’area di servizio Renis, nell’agro di Copertino e i rilevi sono a cura della polizia locale, intervenuta poco dopo con le sue vetture di pattuglia. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli operatori del 118 con diverse ambulanze. Oltre al 42enne, infatti, c’erano da verificare le condizioni degli altri coinvolti, considerando che a bordo dell’auto, un’Audi A3, si trovava una coppia di Leverano con un bimbo di appena 2 anni.

Sembra che nessuno degli occupanti dell’auto abbia riportato ferite gravi, ma, vista l’età del piccolo, è stato disposto il trasferimento al “Fazzi”, in Pediatria, per approfondimenti. Di sicuro, la situazione è risultata scioccante soprattutto per il bimbo. Quanto alle cause dello scontro, come detto, sono da valutare. Fra i mezzi coinvoltivi vi è anche un Fiat Ducato di un corriere. Il veicolo non dovrebbe aver riportato danni e il conducente è rimasto illeso. Tuttavia, la polizia locale deve accertare se abbia concorso in qualche modo nel sinistro, dato che presumibilmente usciva in quel momento dall’area di servizio.

I mezzi sono stati sequestrati su ordine del pubblico ministero di turno, dato che il centauro si trova, al momento, in prognosi riservata.