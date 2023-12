Due scontri tra auto e scooter sui viali: contusioni e traumi lievi per i centauri

LECCE - Un doppio scontro nel pomeriggio di oggi lungo i viali del capoluogo ha coinvolto due auto e altrettanti ciclomotori. A distanza di un paio d’ore uno dall’altro si sono verificati, infatti, due incidenti nei quali ad avere la peggio sono stati i due centauri che, tuttavia,se la sono cavata solo con alcune contusioni e un trauma agli arti inferiori.

Uno dei due sinistri ha visto protagonista un giovane 19enne che in sella alla sua motocicletta è andato a scontrarsi con una Ford Fiesta nel passaggio lungo la rotatoria dell’Obelisco tra viale Calasso e il viale dell’Università, in direzione di marcia verso porta Napoli. Dopo l’impatto il conducente del mezzo a due ruote è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto. Per lui, fortunatamente, solo lievi conseguenze. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno provveduto a medicare il malcapitato, riscontrando anche un forte trauma ad un ginocchio, ma il ragazzo non ha voluto essere ricoverato per ulteriori accertamenti. Sul posto, per i rilievi, è giunta la polizia locale.

A distanza di meno di due ore un altro incidente, identico per dinamica e sempre in quel di Lecce, questa volta all’altezza dell’incrocio semaforizzato tra viale Otranto e via Leuca, in direzione di Piazza Italia. Anche in questo caso interessati uno scooter e una Audi Q5. Con il mezzo a due ruote che ha impattato sulla fiancata sinistra della vettura. Solo contusioni per il centauro e sul posto sempre la polizia locale per i rilievi.