Incastrato sotto il quad con fratture e traumi: 40enne salvato all'Acquatina

FRIGOLE (Lecce) – Quando sono arrivati i soccorritori, nei pressi del bacino dell’Acquatina (Frigole) lo hanno trovato in condizioni gravi, incastrato sotto il quad di cui aveva perso il controllo, e con un principio di ipotermia. Difficile, del resto, dire da quanto tempo il 40enne leccese fosse lì, anche perché in quella zona la copertura telefonica è scarsa o del tutto assente.

Non vedendolo rientrare dall’escursione alcuni amici si sono preoccupati. Essendo impossibile contattarlo, si sono messi a cercarlo e, per fortuna, lo hanno rintracciato che era praticamente già buio. Sono quindi riusciti a mettersi in contatto con la centrale operativa del 118 che ha inviato subito sul posto un’ambulanza e un’automedica.

C’è stata, a quel punto, un’ulteriore complicazione: data la natura particolarmente accidentata del terreno, i mezzi di soccorso non si sono potuti avvicinare più di tanto e così il personale medico e paramedico ha percorso a piedi il tratto rimanente, con un fuoristrada a fare da apripista. Prestate le prime cure e attuate le procedure per stabilizzazione, il ferito è stato portato con urgenza in ospedale con un trauma toracico, ferite al volto, fratture agli arti superiori.