Fuori strada con l’auto, carambola tra gli ulivi: due ragazze in codice rosso in ospedale

PRESICCE - Le chiamate a ripetizione hanno raggiunto la centrale operativa del 118 poco dopo le 16 di questo pomeriggio e sul posto sono arrivate, a sirene spiegate, due ambulanze con medici e sanitari pronti a prestare le prime cure del caso. Ad allertare i soccorsi alcuni automobilisti in transito sulla provinciale che da Presicce conduce nella località di Lido Marini che per primi hanno visto uscire di strada una Lancia Ypsilon, volare letteralmente nelle campagne e dopo una carambola terminare la propria corsa contro alcuni alberi d’ulivo e tra l’erba secca.

A bordo della vettura viaggiavano due giovani ragazze di Ruffano, di 20 e 21 anni, rimaste entrambe ferite dopo il rovinoso impatto. Entrambe sono state estratte dall’abitacolo e poi trasportate in codice rosso, per dinamica, presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase dove sono in corso ulteriori accertamenti per verificare il loro stato di salute.

Al momento tutte da chiarire le cause che hanno determinato l’incidente che non ha visto coinvolte altre auto. Da una prima ricostruzione riconducibile alle prime testimonianze degli automobilisti che viaggiavano a pochi metri di distanza dalla lancia Ypsilon sembra che la conducente abbia perso il controllo del mezzo e l’auto, dopo aver sbandato, ha proseguito la sua corsa uscendo di strada invadendo la corsia opposta e dopo una carambola si è adagiata tra gli alberi.

Oltre alle ambulanze del 118 sul posto sono giunte anche le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Gallipoli e di Ugento e i carabinieri della stazione di Presicce-Acquarica e della compagnia di Tricase a cui sono affidati i rilievi.