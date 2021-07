Impatto frontale fra auto e moto: muore un uomo di 53 anni, grave la moglie

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio all'incrocio fra le strade provinciali 17 e 112, in agro di Galatone, al confine territoriale con Nardò. Sul posto carabinieri, polizia locale e diverse ambulanze del 118. Non c'è stato nulla da fare per il conducente del mezzo a due ruote

GALATONE – Tragedia della strada nel tardo pomeriggio in località Pagani (nei pressi della rotatoria per Villaggio Santa Rita), in una zona di confine territoriale fra Nardò e Galatone. Luigi Malerba, un uomo di 53 anni di Galatina, è morto a seguito dell’impatto fra la Moto Guzzi che stava conducendo, dietro la quale si trovava la moglie, e un’auto Ford Focus.

L’incidente è avvenuto, per l’esattezza, all’incrocio fra la strada provinciale 17 e la provinciale 112, allo svincolo per le marine di Nardò. Si è trattato, in sostanza, di un impatto frontale e anche piuttosto violento, a seguito del quale la coppia che si trovava in sella alla moto è stata letteralmente sbalzata sull’asfalto, mentre il cofano della Focus è andato distrutto. La moto, probabilmente, è finita con tutto il suo peso sulla parte frontale dell’auto, perché il parabrezza è stato sfondato e anche il tettuccio è rimasto piegato.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, agenti di polizia locale di Galatone e carabinieri. A questi ultimi, il compito di effettuare i rilievi. Purtroppo, come detto, ben poco c’è stato da fare per l’uomo, che è deceduto. La moglie, invece, è stata trasportata all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso e si trova al momento ricoverata in Rianimazione, per le gravi ferite, in prognosi riservata.

Meno gravi le conseguenze del conducente dell’auto, che in quel momento si stava recando al lavoro. È stato condotto per accertamenti nell’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli, ma ha riportato lesioni marginali. Nel frattempo, i carabinieri hanno sottoposto a sequestro i veicoli, come da prassi.