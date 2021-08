Travolti due 20enni in bicicletta: uno muore, l'altro ricoverato in ospedale

La tragedia s'è consumata a Gallipoli poco prima dell'alba di oggi. Nulla da fare per uno dei due ragazzi, mentre l'altro è stato trasportato presso l'ospedale locale, ferito, con alcune fratture. Sul posto ambulanza del 118 e i carabinieri per i rilievi

GALLIPOLI – Tragedia poco prima dell’alba di oggi alla periferia di Gallipoli. Erano circa le 4,30 quando un giovane di 20 anni di Modena, Mattero Cassola, è morto in seguito a uno scontro con un’autovettura. Non era solo, peraltro, il 20enne, ma con un amico coetaneo. Entrambi turisti nella Città Bella, si trovavano in bicicletta e, all’improvviso, sarebbero stati travolti dal veicolo.

Per uno, purtroppo, c’è stato poco da fare, mentre il secondo è stato trasportato presso l’ospedale locale, "Sacro Cuore di Gesù", e qui si trova ricoverato. Le condizioni di quest’ultimo non sono tali da far temere per la vita: ha riportato fratture a una mano e a un paio di costole e dovrebbe averne per una ventina di giorni.

Sul luogo del sinistro, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Gallipoli per i rilievi. Stando alle prime informazioni, alla guida dell'auto, una Suzuki Alto, si trovava un 40enne gallipolino, risultato positivo all'alcool test. L'incidente è avvenuto in via Francesco Zacà, una strada nelle campagne che collega verso la Baia Verde.